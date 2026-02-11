PSG-OM : Une provocation de Dembélé enflamme la toile !

Le Classique remporté par le PSG (5-0) face à l’OM continue de faire parler. Une vidéo captant les moqueries d’Ousmane Dembélé enflamme actuellement les réseaux.

PSG : Quand Ousmane Dembélé provoque Hojbjerg

Le Classique de dimanche a livré son verdict. Le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de l’OM. Les Parisiens ont corrigé leur rival marseillais sur le score de 5-0. Ousmane Dembélé a été décisif lors de cette victoire. Il a signé un doublé magistral.

Ousmane Dembélé a aussi été impliqué dans une joute verbale cinglante. L’attaquant français a été surpris par les caméras de Ligue 1+ en plein échange avec un Pierre-Emile Hojbjerg totalement dépassé par les événements. Il en a profité pour glisser à un tacle au capitaine de l’OM. « Leonardo Balerdi, il est nul ! », a-t-il lancé au milieu de terrain danois. Ce dernier restait silencieux, constatant le naufrage de son équipe.

Leonardo Balerdi est directement visé

Ousmane Dembélé a alors enfoncé le clou avec une pointe de provocation. « Tu le sais », a-t-il répété. Le Ballon d’Or 2025 a mimé un geste de pleurs avec ses poings avant d’indiquer que Leonardo Balerdi passait son temps à « ouvrir sa bouche » inutilement.

Cette séquence illustre parfaitement le calvaire vécu par les Phocéens au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique avaient clairement une domination psychologique sur leurs rivaux. Ces images risquent par ailleurs de fragiliser davantage le vestiaire de l’OM. Son entraîneur Roberto De Zerbi a été limogé suite à cette déroute à Paris.

