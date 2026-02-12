Rennes-PSG : Luis Enrique confirme un renfort en défense !

À la veille du choc Rennes-PSG, Luis Enrique a fait le point sur ses troupes. L’entraîneur parisien a confirmé les absences de longue date, avant d’évoquer un renfort de taille en défense.

PSG : Luis Enrique compte plusieurs blessés face à Rennes

Après sa large victoire contre l’OM (5-0), le Paris Saint-Germain tentera d’enchainer en Championnat. Les hommes de Luis Enrique se rendent ce vendredi à Rennes avec la ferme intention de revenir avec les trois points. Ce déplacement en Bretagne sera périlleux.

Surtout le PSG se présentera une nouvelle fois avec un effectif miné par des blessures. Luis Enrique l’a confirmé en conférence de presse avant le coup d’envoi de cette 22e journée de Ligue 1. L’entraîneur parisien composera une fois sans Fabian Ruiz. L’Espagnol n’est toujours remis de sa blessure à la cheville.

« Je ne sais pas dans combien de temps Fabien va revenir. Il est en train d’améliorer sa condition », a confié Luis Enrique. À ce forfait s’ajoutent ceux de Senny Mayulu et Quentin Ndjantou. Une lueur d’espoir illumine cependant ce tableau sombre.

Achraf Hakimi est de retour dans le groupe

L’entraîneur du PSG compte un renfort de poids dans son groupe. Achraf Hakimi est de retour. Le latéral droit marocain était suspendu depuis le 1er février 2026, suite son exclusion face à Strasbourg. Il a purgé sa sanction et est opérationnel pour le déplacement à Rennes.

« Ce qui est important c’est que Hakimi est de retour. Il peut jouer », a indiqué Luis Enrique. Le Lion de l’Atlas devrait sans doute débuter la rencontre de vendredi soir au Roazhon Park.

