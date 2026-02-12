Mercato PSG : Luis Campos dégote un roc argentin

La direction du PSG tente d’attirer un solide défenseur argentin en vue du prochain mercato estival. Les Anglais ont fixé le tarif pour leur joueur.

Mercato PSG : 90 M€ pour s’offrir le roc Romero ?

Déterminé à muscler son effectif lors du prochain mercato estival, le PSG cible un renfort prioritaire en défense centrale. Le nom de Cristian Romero circule dans les bureaux du Camp des Loges. Mais le dossier s’annonce complexe, tant en raison de la concurrence que des exigences financières de Tottenham.

Relativement calme cet hiver, avec pour seule recrue le jeune Dro Fernandez, le club parisien prépare un été bien plus animé. Si un renfort est attendu au milieu de terrain pour étoffer la rotation, la défense centrale apparaît également comme un chantier prioritaire. Lucas Beraldo peine à convaincre, tandis qu’Illya Zabarnyi n’a pas encore donné pleine satisfaction depuis son arrivée.

Selon Ekrem Konur, le PSG s’est ainsi positionné sur Cristian Romero (27 ans). Mais la bataille promet d’être rude : l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone et surtout le Real Madrid suivent également le dossier. Florentino Pérez aurait même pris des renseignements, prêt à consentir un effort financier conséquent.

Tottenham, de son côté, ne bradera pas son champion du monde 2022. Les Spurs réclament entre 80 et 90 millions d’euros pour libérer leur patron défensif, encore lié pour trois saisons. Un tarif élevé, à la hauteur de son statut.

