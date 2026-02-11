Mercato ASSE : Tanenbaum décisif pour l’arrivée de Montanier

Nouvel entraineur de l’ASSE, Philippe Montanier a fait des révélations sur le rôle de Larry Tanenbaum, le propriétaire du club, pour son arrivée à Saint-Etienne.

Mercato : Montanier, l’entraîneur parfait pour l’évolution de l’ASSE

Philippe Montanier a succédé à Eirik Horneland à l’ASSE, le 1er février 2026. Il était libre de tout engagement quand il a été contacté. Lors de l’officialisation de sa signature, Ivan Gazidis avait déclaré :

« Nous sommes ravis d’accueillir Philippe Montanier à l’AS Saint-Étienne. Entraîneur de calibre international, il apporte une très grande expérience, acquise dans des championnats […], une expertise parfaitement complétée par des qualités humaines exceptionnelles. Il jouera un rôle déterminant dans notre évolution ».

Tanenbaum disponible pour aider Montanier dans sa mission

Une dizaine de jours après son arrivée au poste d’entraîneur des Verts, le technicien français révèle des contacts téléphoniques très importants avec Larry Tanenbaum, le grand patron du club stéphanois.

« On a des rapports qui ne sont pas quotidiens, mais j’ai eu notre actionnaire, Larry Tanenbaum, lundi. J’ai eu également Huss Fahmy (Directeur des opérations) qui est en déplacement à l’étranger. Ils nous demandent ce qu’ils peuvent faire pour nous aider », a-t-il révélé ICI Saint-Étienne Loire, ce mercredi.

Montanier séduit par l’ambition de KSV et l’investissement du propriétaire

Philippe Montanier reconnaît avoir été motivé par la surface financière du groupe Kilmer Sports Ventures et l’investissement du propriétaire à l’ASSE. « Oui, ça a compté, car on connaît tout le potentiel qu’il y a ici et dans le foot tout s’achète sauf les supporters. Et Saint-Etienne les a. Pour développer un club maintenant, il faut des moyens énormes, et ça a été important de voir que le club a les moyens de ses ambitions », a-t-il souligné.

Montanier : « Tanenbaum a été conquis par Saint-Etienne »

Le coach de 61 ans est heureux de travailler sous la direction de l’ambitieux groupe canadien. « Ce qui est beau, c’est que Larry pouvait acheter n’importe quel club au monde, il a été conquis par Saint-Etienne, tout l’environnement qu’il y a ici avec les fans, et ça, ça fait plaisir », se réjouit-il.

Pour rappel, Philippe Montanier s’est engagé avec le club ligérien jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option. Sa mission est de ramener les Verts en Ligue 1, à l’issue de la saison. Et il a remporté son premier match contre le Montpellier HSC (1-0), samedi dernier.

