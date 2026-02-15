Mercato OM : Annoncé pour l’après De Zerbi, il signe enfin !

Longtemps évoqué dans les coulisses à l’OM, le nom d’Igor Tudor refait surface au moment où le club scrute déjà l’horizon. Mais le destin, parfois taquin, a décidé d’écrire une autre histoire. Annoncé comme un potentiel successeur de Roberto De Zerbi, le Croate vient finalement de poser ses valises… à Londres.

Mercato OM : Tudor s’éloigne de Marseille et débarque à Tottenham

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille anticipe, observe et évalue. L’avenir de Roberto De Zerbi, très convoité en Europe, alimente les spéculations, et celui d’Igor Tudor figurait en bonne place dans les petits papiers olympiens. Ancien de la maison, apprécié pour son caractère tranchant et sa science du vestiaire, Tudor cochait toutes les cases : exigence tactique, intensité émotionnelle et connaissance du très haut niveau.

À Marseille, son profil faisait consensus… en silence. Mais le football moderne et le marché n’attendent pas. Ce samedi, Tottenham Hotspur a officialisé l’arrivée d’Igor Tudor sur son banc jusqu’à la fin de saison, sous réserve de permis de travail. Un choix fort pour les Spurs, englués dans une saison chaotique et coincés à une inquiétante 16e place de Premier League. Tudor débarque avec une mission claire : remettre de l’ordre, du rythme et de la fierté.

À l’OM, cette signature ne sonne pas comme un échec, mais comme un signal. Le club avance, méthodique, conscient que les grands entraîneurs ne restent jamais longtemps disponibles. Tudor s’envole vers Londres et la Ligue des Champions, pendant que Marseille continue de négocier pour la signature de son futur entraîneur.

