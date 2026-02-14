PSG : Ousmane Dembélé recadré, l’Espagne jubile !

La défaite du PSG face au Stade Rennais (3-1) a laissé des traces bien au-delà du terrain. Entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique, la passe d’armes verbale fait désormais le bonheur de la presse espagnole.

PSG : Dembélé sort du rang, Paris se fissure

Au soir de la défaite face à Rennes, le Paris SG n’a pas seulement perdu trois points. Le club a aussi exposé ses tiraillements internes, incarnés par la sortie médiatique d’Ousmane Dembélé. Le Français n’a pas mâché ses mots, pointant du doigt un manque d’unité : « Si chacun joue pour soi sur le terrain, cela ne fonctionnera pas et nous ne gagnerons pas les titres que nous voulons. »

Une déclaration lourde de sens, immédiatement suivie d’un rappel aux fondamentaux : « La saison dernière, nous avons mis le club, l’écusson, le Paris Saint-Germain avant nous-mêmes. Nous devons retrouver cela », a-t-il poursuivi. Pour la presse ibérique, ces mots résonnent comme un avertissement public, rare à ce niveau, et symptomatique d’un vestiaire sous tension.

Luis Enrique tranche, l’Espagne savoure

La réponse de Luis Enrique n’a pas tardé, sèche et tranchante. Dans MARCA, le technicien espagnol est décrit dans sa « fermeté habituelle » : « Je ne permettrai à aucun joueur de se croire plus important que le club. (…) Ces déclarations ne valent rien. » Une mise au point qui claque comme un rappel à l’ordre.

Même lecture du côté de AS, qui parle de « mise au point » et relaie cette sentence sans appel : « Les déclarations des joueurs après un match n’ont aucune valeur. » Mundo Deportivo et Sport en rajoutent une couche, évoquant un entraîneur « très agacé ». Sport va jusqu’à citer cette phrase choc : « Je ne permettrai pas qu’un joueur nuise au club ! » En Espagne, le feuilleton parisien est lancé. Et manifestement, il passionne déjà.

