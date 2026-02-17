Monaco-PSG : Enorme coup dur pour le Paris SG !

Le PSG a vécu une première période à rebondissements sur la pelouse de Monaco. Entre un début de match cauchemardesque et une blessure inquiétante de Ousmane Dembélé, la soirée a vite pris une tournure dramatique pour les champions d’Europe.

Monaco-PSG : Ousmane Dembélé sort sur blessure

Cueilli à froid par l’AS Monaco, le PSG a concédé deux buts en moins de vingt minutes. Une entame indigne de son statut de champion d’Europe, sanctionnée par l’efficacité clinique monégasque. Deux buts de Folarin Balogun concédés dès les premières secondes puis à la 18ème minute. Le penalty manqué de Vitinha a accentué le malaise parisien.

Dans un Stade Louis-II bouillant, Paris semblait au bord de la rupture, incapable de mettre le pied sur le ballon. La blessure de Ousmane Dembélé est venu encore accentué ce début de match compliqué des hommes de Luis Enrique. Déjà incertain, le Ballon d’Or 2025 s’est finalement écroulé, contraint de sortir à la 26e minute. Une perte majeure, tant son explosivité était attendue dans ce barrage de Ligue des Champions.

Mais Paris a su puiser dans ses ressources. Désiré Doué, puis Achraf Hakimi, ont remis les compteurs à zéro avant la pause, offrant un 2-2 presque inespéré au Parcage visiteurs du Stade Louis II. Une réaction de champion, malgré un coup dur lourd de conséquences.

