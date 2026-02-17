OL Mercato : Fonseca suscite de nouveaux intérêts en Italie

En réussite totale à l’OL, Paulo Fonseca donne certainement des regrets à Milan et à Rome et suscite de nouveaux intérêts en Serie A.

OL : Paulo Fonseca, une saison extraordinaire avec Lyon

Entraineur de l’OL depuis fin janvier 2025, Paulo Fonseca est en train d’écrire une nouvelle page de l’histoire du club rhodanien. Ayant réussi à qualifier les Gones pour la Ligue Europa, à l’issue de la saison dernière, il fait une excellente campagne dans la compétition cette saison.

Son équipe a fini première de la phase de poule, sur 36 clubs, grâce à ses 7 victoires, contre un seule défaite en 8 journées. L’Olympique Lyonnais est donc qualifié directement pour les 8es de finale de la C3. L’équipe Paulo Fonseca est également troisième en Ligue 1, synonyme de qualification directe, provisoirement, pour la Ligue des champions 2026-2027.

Qualifiée pour les quarts de finale de la coupe de France, elle vise aussi le trophée, en l’absence du PSG, déjà éliminé. Sur une série de 13 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, Lyon est parti pour décrocher un titre ou trophée dans ces trois épreuves.

OL : L’Italie lorgne encore le technicien portugais !

Cette saison remarquable des Gones avec Paulo Fonseca lui vaut des intérêts. Selon les indiscrétions de Tuttosport, des clubs en Italie garderaient un œil sur lui.

Quant à l’AS Rome (juillet 2019 à juin 2021) et l’AC Milan (juin à décembre 2024), les deux clubs transalpins qui l’ont limogé, ils nourrissent des regrets, au regard des résultats du technicien portugais à l’OL.

Son bilan cette saison (2025-2026) est de 24 victoires, 3 nuls et seulement 6 défaites en 33 matchs dirigés en coupe d’Europe, dans le championnat et en coupe nationale.

