Monaco-PSG : Choix fort de Luis Enrique en attaque, la compo

C’est ce mardi soir que l’AS Monaco et le PSG croisent le fer en Ligue des champions. Luis Enrique a prévu un changement en attaque pour ce choc européen.

PSG : Luis Enrique, son plan pour vaincre l’AS Monaco

Après sa défaite à Rennes (3-1), le Paris Saint-Germain se retrouve dans une position délicate. Les hommes de Luis Enrique doivent vite se ressaisir. Ils devront vaincre l’AS Monaco pour accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le premier acte de cette double confrontation a lieu ce mardi soir (21h) au stade Louis II.

Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou sont absents du groupe du groupe du PSG. Luis Enrique alignera tout de même une équipe très compétitive face au club de la Principauté. Il devrait titulariser Matvey Safonov dans les cages parisiennes au détriment de Lucas Chevalier.

La défense sera a priori composée du quatuor classique : Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos et Nuno Mendes. Le milieu de terrain ne connaitre pas de changement majeur. Le trio Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery devrait débuter ce choc Monaco-PSG.

Bradley Barcola aligné, Désiré Doué sur le banc

Luis Enrique a néanmoins opté pour un choix fort attaque. Ousmane Dembélé devrait être repositionné dans l’axe en tant que numéro 9. L’attaquant français sera épaulé par Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia sur les flancs.

Ce choix tactique relègue donc Désiré Doué sur le banc de touche. L’ancien Rennais était difficulté récemment lors du déplacement en Bretagne. Il paie donc sa mauvaise prestation face à son ancien club. Cette configuration très mobile vise à déséquilibrer le bloc monégasque. Reste à savoir si cela portera ses fruits.

La composition probable du Paris Saint-Germain :

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes

Milieux : Vitinha, Neves, Zaïre-Emery

Attaquants : Dembélé, Barcola et Kvaratskhelia

