Mercato ASSE : Officiel, signature actée pour un milieu

L’ASSE a prolongé le contrat de l’une de ses pépites, lancées en Ligue 2 cette saison. Elle a signé jusqu’en juin 2029.

Mercato : Luan Gadegbeku prolonge à l’ASSE jusqu’en 2029

La Direction de l’ASSE a décidé de prolonger l’aventure de Luan Gadegbeku dans son club formateur. Le club et le jeune joueur ont signé un nouvel accord, ce mardi. Initialement liés jusqu’en juin 2028, ils ont prolongé leur contrat d’une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2029.

C’est une excellente nouvelle pour le milieu de terrain de 19 ans (bientôt), car il avait signé son premier contrat professionnel, le 16 mai 2025, et avait fait ses débuts professionnels en Ligue 2 le 9 août 2025.

À voir

ASSE : Pourquoi Saint-Etienne doit se méfier de Laval

« C’est une grande fierté de prolonger mon engagement à l’AS Saint-Etienne. À la signature de mon premier contrat, j’avais comme objectif d’aller chercher du temps de jeu avec l’équipe première, afin de rendre la confiance que l’on m’a donnée. Ces efforts me permettent aujourd’hui de prolonger dans mon club formateur et j’en suis très content », s’est réjoui Luan Gadegbeku.

Perrin : « Cette prolongation récompense l’attitude de Gadegbeku »

Quant à Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE, il a déclaré : « Luan a bien avancé depuis qu’il a rejoint le groupe professionnel l’été dernier. Il a déjà su glaner du temps de jeu malgré son jeune âge, il a envie d’avancer et c’est très agréable de travailler avec des joueurs comme lui. Cette prolongation récompense son attitude et valorise le travail du Centre de formation. Nous allons l’accompagner pour qu’il poursuive son développement, étape par étape ».

Lire aussi sur l’ASSE :