Mercato : Habib Beye à l’OM, un verdict chamboule tout !

L’arrivée de Habib Beye à l’OM semblait imminente. Mais un imprévu juridique avec le Stade Rennais vient freiner son officialisation.

Mercato OM : La LFP rend un verdict frustrant pour Habib Beye

Les supporters de l’Olympique de Marseille devront encore patienter avant l’arrivée de Habib Beye. Tout semblait désormais réuni pour sa nomination sur le banc phocéen. Le propriétaire Frank McCourt ayant confirmé sa signature imminente à l’OM.

Sauf que la commission juridique de la LFP a rendu un verdict frustrant ce mardi soir. RMC Sport le confirme, aucune conciliation n’a été actée entre le technicien sénégalais et le Stade Rennais. Ce désaccord entre les deux antagonistes prolonge cette procédure administrative.

Un conflit juridique qui se prolonge

Le club breton dispose désormais d’un délai légal d’un mois, soit jusqu’au 12 mars prochain, pour notifier officiellement la rupture du contrat de travail. Tant que ce courrier n’est pas expédié, Habib Beye reste théoriquement lié aux Bretons. Cet obstacle freine par ricochet son intronisation sur le banc de l’OM.

Reste à savoir si les Olympiens patienteront jusqu’à cette date pour accueillir un nouvel entraîneur. La direction de l’OM espère un envoi rapide du courrier libérateur de Habib Beye. Cela permettrait d’officialiser sa signature. Dans le cas contraire, d’autres pistes sont étudiées. Les noms d’Eric Chelle, Sergio Conceiçao ou encore Christophe Galtier sont évoqués à Marseille.

