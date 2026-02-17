Monaco-PSG : Dernier coup dur, Ousmane Dembélé écarté ?

Pour le choc Monaco-PSG ce mardi soir en Ligue des champions, Luis Enrique devra faire un choix fort. Ousmane Dembélé a ressenti une alerte musculaire à la veille du match.

PSG : Luis Enrique hésite pour Ousmane Dembélé

Le cas Ousmane Dembélé suscite une vive préoccupation au Paris Saint-Germain. .Certains redoutaient une mise à l’écart disciplinaire de l’attaquant français suite à ses déclarations musclées après la défaite à Rennes (3-1). Mais le Ballon d’Or 2025 a balayé ces craintes en participant à l’entraînement collectif de ce lundi soir au Stade Louis-II.

Sauf que cette inquiétude se déplace à présent sur le terrain médical. L’Equipe assure qu’Ousmane Dembélé a ressenti une gêne persistante au mollet à la veille du choc Monaco-PSG. Le buteur parisien s’est touché l’arrière de la jambe, avant de terminer l’entraînement avec des sensations plus ou moins rassurantes.

Même si la tendance penche vers une titularisation d’Ousmane Dembélé pour ce barrage aller de la Ligue des Champions, Luis Enrique reste prudent. L’entraîneur du PSG fait face à un dilemme. Faut-il aligner son principal atout offensif dès le coup d’envoi ou préserver son intégrité physique en vue du match retour décisif ? Paris espère en tout cas que son ailier polyvalent pourra s’exprimer à son meilleur niveau face à l’ASM. Sans risquer pour autant une rechute sur le Rocher.

