ASSE : La défaite de Laval laisse des regrets à Frapolli

En réaction à la défaite de Laval contre l’ASSE, Olivier Frapolli estime que son équipe a fait trop de cadeaux aux Verts.

L’ASSE enchaîne une 3e victoire et prend la 2e place

Le Stade Lavallois s’est incliné face à l’ASSE (2-1), samedi à Geoffroy-Guichard. Menés dès l’entame de la rencontre (3e minute) sur penalty, ils ont réussi à égaliser à la 36e minute. Mais seulement deux minutes plus tard, l’équipe d’Olivier Frapolli a concédé un deuxième but. Le match s’est donc joué en première période.

À l’issue de la rencontre, Philippe Montanier, nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, a apprécié l’enchaînement de trois victoires, mais il n’a pas du tout aimé la deuxième période des Verts face aux Tangos.

« Une troisième victoire consécutive, c’est une performance. On peut s’en satisfaire. La première mi-temps reflète ce qu’on est capable de faire, dans la maîtrise et dans le mouvement, la deuxième reflète en revanche ce qu’on peut faire de moins bien », a-t-il déclaré.

Frapolli : « On fait un cadeau à Saint-Etienne, c’est regrettable »

Quant à son homologue de Laval, il estime que son équipe a fait trop de cadeaux aux Stéphanois. « Des regrets ? Oui », a-t-il répondu d’emblée au micro de beIN Sports. Selon d’Olivier Frapolli, Laval méritait au moins le point du match nul.

« On savait que cette équipe de Saint-Étienne était capable d’avoir des grands temps forts, mais aussi d’avoir du mal à maintenir cette cadence. On n’a pas besoin de faire de cadeau dès les 1re minutes de jeu, c’est regrettable. On égalise sur un joli but et on est passif sur le deuxième but stéphanois. Donc oui, il y a des regrets, car je pense qu’il y avait la possibilité de ramener un point. On a du retard », a-t-il réagi ensuite.

Grâce à sa victoire, l’ASSE s’est hissée à la 2e place du podium, tandis que le Stade Lavallois reste avant-dernier au classement, avec le même nombre de points que la lanterne rouge, le SC Bastia.

