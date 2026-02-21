ASSE : Montanier prend une grande décision à Saint-Étienne

Le nouveau coach de l’ASSE, Philippe Montanier met la pression à ses joueurs. L’opération montée en Ligue 1 est lancée.

ASSE : Les Verts aux portes du sommet !

Métamorphosée, l’ASSE fonce vers la Ligue 1. Après un début de saison chaotique en défense, les Verts sont devenus un véritable mur. L’arrivée de Philippe Montanier et celui de Julien Le Cardinal font du bien à l’équipe. Les Stéphanois surfent sur les vagues du succès.

Saint-Étienne n’a encaissé que trois buts sur ses six dernières rencontres. Une performance qui place le club parmi les défenses les plus efficaces de l’année civile, au niveau du Stade de Reims. L’intégration de Julien Le Cardinal en charnière centrale donne plus de solidité à l’équipe.

À voir

Mercato PSG : Accord conclu pour Ezzalzouli ?

Au-delà de l’aspect tactique, c’est aussi l’état d’esprit qui a évolué : plus d’intensité, plus de discipline et une implication collective renforcée. Ce samedi, les Verts attendent de pied ferme Laval au Stade Geoffroy‑Guichard. L’objectif est de maintenir la même dynamique. Sur le papier, l’adversaire paraît abordable. Le club mayennais traverse un sale temps.

Lire aussi : ASSE : Montanier calme le jeu au sujet du sprint final

Une victoire permettrait non seulement de consolider la dynamique, mais aussi de viser la première place en Ligue 2. Selon les résultats du week-end, Saint-Étienne pourrait même s’installer en tête du championnat. Ce scénario était impensable il y a peu. Plus solides, plus confiants et désormais portés par une véritable cohésion, les Verts semblent avoir trouvé la recette pour transformer leur ambition en réalité.

Lire la suite sur l’ASSE

ASSE : Laval va tomber, Montanier prépare une grosse surprise

À voir

OM : Grosse colère éclate dans le vestiaire après Brest !

ASSE-Laval : Ce scénario catastrophe que craignent les verts

ASSE : Un grand retour confirmé dans le groupe contre Laval