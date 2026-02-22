Le FC Metz donne une leçon inattendue à l’OM

Face à l’OM et contre toute attente, le FC Metz s’est offert un petit plaisir statistique. Dans un championnat où chaque détail compte, les Grenats ont rappelé qu’une défense disciplinée vaut parfois mieux qu’un casting cinq étoiles.

Le FC Metz fait mieux que l’OM

On n’attendait pas Metz dans ce registre. Et pourtant, chiffres à l’appui, le club lorrain a encaissé moins de buts que Marseille sur la période récente en Ligue 1. Quinze réalisations concédées en 2026, contre seize pour l’OM : l’écart est mince, mais le symbole est fort. Car cette donnée raconte une vérité crue : la rigueur défensive messine compense bien des limites offensives.

Bloc compact, lignes resserrées, solidarité constante… Les hommes de Saint-Symphorien font preuve d’une application presque scolaire. À l’inverse, Marseille intrigue. Armé pour viser l’Europe, l’effectif phocéen affiche pourtant des largesses défensives récurrentes. Mauvais placement, gestion approximative des temps faibles : la copie laisse à désirer.

Dans une Ligue 1 impitoyable, ces détails coûtent cher. Metz ne joue pas les premiers rôles, mais sur ce point précis, il donne une leçon inattendue à un OM qui devra rapidement retrouver son étanchéité s’il veut regarder vers le haut.

