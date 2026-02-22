PSG : Le flou autour de la blessure de Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé a ravivé les inquiétudes autour de sa condition physique depuis sa sortie prématurée face à l’AS Monaco en Ligue des champions. Au PSG, le discours se veut rassurant, mais le doute persiste avant les prochaines échéances européennes.

PSG : Luis Enrique ne rassure pas totalement pour Dembélé

Mardi soir, au Stade Louis-II, le scénario a brutalement basculé pour le Paris Saint-Germain. Mené 2-0 par l’AS Monaco après un doublé de Folarin Balogun, le club parisien a également perdu son atout offensif majeur : Ousmane Dembélé. Aligné d’entrée malgré une gêne au mollet gauche observée à l’entraînement, l’ailier a sollicité son remplacement à la 25e minute. Un signal fort.

Lire aussi : PSG : Un premier verdict tombe pour Ousmane Dembélé !

À voir

ASSE-Laval : Le gros avertissement de Montanier malgré la victoire

Désiré Doué, entré en jeu, a signé un doublé pour permettre aux champions d’Europe de l’emporter finalement (2-3), redonnant un souffle au PSG. Mais la question demeurait : Dembélé a-t-il rechuté ? Après la victoire contre Metz (3-0) en Ligue 1, l’entraîneur parisien a tenté d’éteindre l’incendie médiatique. Luis Enrique s’est voulu mesuré sur la blessure de son Ballon d’Or.

Lire aussi : Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée d’un roc à 50 M€

« Je ne sais pas encore sur Ousmane. Il n’a pas une blessure compliquée. C’est un coup », a confié le technicien espagnol. Des propos prudents qui traduisent autant une volonté d’apaiser qu’une attente des examens complémentaires. À l’approche des échéances décisives en Ligue des champions de l’UEFA, chaque incertitude compte. Le PSG avance donc sur un fil. Si le staff médical se montre optimiste, la répétition des alertes musculaires entretient le flou.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Terrible nouvelle pour Luis Enrique avant Monaco

À voir

Mercato : Le Stade Rennais en lutte pour un crack de l’ASSE

Mercato PSG : Accord conclu pour Ezzalzouli ?

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée d’un roc à 50 M€