Mercato : Le Stade Rennais en lutte pour un crack de l’ASSE

Le Stade Rennais FC ne compte pas rester spectateur lors du prochain mercato d’été. Dans son viseur : un joyau défensif façonné par l’ASSE, promis à un avenir qui dépasse les frontières de la Ligue 1.

Kévin Pedro, la révélation qui change de dimension

À seulement 20 ans, Kévin Pedro a cessé d’être un espoir pour devenir une valeur montante du championnat. Le défenseur central stéphanois impressionne par son calme olympien et sa science du placement, deux qualités rares à un âge où l’on apprend encore les rudiments du métier.

Sous le maillot vert, il a enchaîné les prestations pleines, alternant rigueur défensive et relances propres. Son profil correspond parfaitement aux standards modernes : solide dans les duels, habile balle au pied, et déjà doté d’un leadership naturel. Les recruteurs, eux, ne s’y trompent pas.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC en pince pour Kevin Pedro

En Bretagne, le dossier est jugé prioritaire. Le SRFC cherche à injecter de la jeunesse et du potentiel dans son arrière-garde, qui s’apprête à être privée de Jérémy Jacquet la saison prochaine, et Pedro coche toutes les cases du projet sportif. Mais l’affaire s’annonce plus complexe qu’un simple coup de fil estival.

Titulaire indiscutable à l’ASSE, Kevin Pedro marche dans les pas de Saliba et Fofana et suscite déjà l’intérêt ! 🚨



Cet hiver, plusieurs clubs ambitieux de Ligue 1 se sont renseignés. La Fédération congolaise garde aussi un œil attentif sur le défenseur. 👀🇨🇩 pic.twitter.com/Ql8xHjdawa — Foot Mercato (@footmercato) February 14, 2026

Le LOSC et Strasbourg gardent aussi un œil attentif sur la situation, prêts à bondir à la moindre ouverture. Reste le verrou contractuel : engagé sur la durée avec Saint-Étienne, le crack ne partira qu’en cas d’offre conséquente. Une chose est sûre, ce feuilleton mercato pourrait bien rythmer l’été français.

