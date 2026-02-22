Mercato : Le Stade Rennais en lutte pour un crack de l’ASSE

Afficher l’index Masquer l’index
Le Stade Rennais FC ne compte pas rester spectateur lors du prochain mercato d’été. Dans son viseur : un joyau défensif façonné par l’ASSE, promis à un avenir qui dépasse les frontières de la Ligue 1.
Kévin Pedro, la révélation qui change de dimension
À seulement 20 ans, Kévin Pedro a cessé d’être un espoir pour devenir une valeur montante du championnat. Le défenseur central stéphanois impressionne par son calme olympien et sa science du placement, deux qualités rares à un âge où l’on apprend encore les rudiments du métier.
Sous le maillot vert, il a enchaîné les prestations pleines, alternant rigueur défensive et relances propres. Son profil correspond parfaitement aux standards modernes : solide dans les duels, habile balle au pied, et déjà doté d’un leadership naturel. Les recruteurs, eux, ne s’y trompent pas.
Mercato Stade Rennais : Le SRFC en pince pour Kevin Pedro
En Bretagne, le dossier est jugé prioritaire. Le SRFC cherche à injecter de la jeunesse et du potentiel dans son arrière-garde, qui s’apprête à être privée de Jérémy Jacquet la saison prochaine, et Pedro coche toutes les cases du projet sportif. Mais l’affaire s’annonce plus complexe qu’un simple coup de fil estival.
Le LOSC et Strasbourg gardent aussi un œil attentif sur la situation, prêts à bondir à la moindre ouverture. Reste le verrou contractuel : engagé sur la durée avec Saint-Étienne, le crack ne partira qu’en cas d’offre conséquente. Une chose est sûre, ce feuilleton mercato pourrait bien rythmer l’été français.
