ASSE – Laval : Des Verts au septième ciel !

Dans une soirée où le suspense flirtait avec la tension, l’ASSE s’est imposée face à Laval (2-1) et grimpe à la deuxième place du classement de Ligue 2 à l’occasion de la 24e journée. Une victoire précieuse qui confirme la montée en puissance des Verts sous la houlette de Philippe Montanier.

ASSE-Laval : Des Verts conquérants dès l’entame

Dès les premières minutes, les Stéphanois ont donné le ton. Sur un penalty obtenu avec détermination, Zuriko Davitashvili a ouvert le score dès la 3ᵉ minute, mettant immédiatement Laval sur la défensive. La domination stéphanoise était manifeste, avec plusieurs occasions franches, des frappes lointaines et des combinaisons inspirées, mais le réalisme manquait pour creuser l’écart.

Lire aussi :

Comme souvent dans ces matches serrés, Laval a trouvé le moyen d’égaliser sur sa première opportunité majeure, par l’intermédiaire de Camara (36ᵉ). Un but qui aurait pu refroidir l’enthousiasme des Verts, mais Augustine Boakye a rapidement remis les siens devant avec une frappe enroulée du gauche, sublime, à la 38ᵉ minute. Cette réaction éclair a rappelé que l’ASSE sait répondre présent dans les moments clés.

À voir

Coup de théâtre à l’OM : McCourt tranche pour Gamerre !

Une seconde période moins emballante

La deuxième mi-temps a basculé dans un registre plus nerveux. Laval, poussé par l’urgence, a multiplié les offensives et inquiété la défense stéphanoise à plusieurs reprises. Les Verts, en revanche, ont semblé peiner à retrouver le rythme étincelant de la première période, illustrant un problème récurrent de continuité que Philippe Montanier devra résoudre.

Malgré ce passage délicat, l’ASSE a su conserver son avantage. La solidité mentale de l’équipe, combinée à quelques interventions décisives du gardien Larsonneur, a suffi pour sécuriser les trois points. Ce succès consolide une dynamique impressionnante : après avoir battu Montpellier et Guingamp, les Verts s’affirment comme de sérieux prétendants à la montée et s’imposent sur le score de 2-1.

À voir

Mercato OL : Un gros départ se précise à Lyon

Une dynamique qui inspire confiance

Cette victoire face à Laval n’est pas qu’un simple succès au score étriqué : elle symbolise l’ascension des Stéphanois vers les sommets du classement. Cinquièmes il y a trois journées, ils se positionnent désormais deuxièmes, à deux longueurs du leader. L’enthousiasme des supporters et la maîtrise des moments clés laissent entrevoir un avenir prometteur pour l’AS Saint-Etienne.