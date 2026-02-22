OM : Voici le vrai problème de Marseille !

Battu à Brest pour la première d’Habib Beye, l’OM s’enfonce dans le doute et regarde désormais le podium de Ligue 1 à distance respectable. Plus qu’un changement d’entraîneur, c’est une question d’âme et d’engagement qui secoue la Canebière.

OM : Un mal plus profond que le banc

À Marseille, on adore chercher le coupable idéal. Hier Roberto De Zerbi, aujourd’hui Habib Beye. Mais à force de changer de chef d’orchestre, l’orchestre finit par oublier la partition. La défaite face au Stade Brestois n’a rien d’un accident isolé : elle révèle un collectif friable, incapable d’imposer sa loi dans les moments charnières.

Kevin Diaz l’a résumé sans détour sur RMC : « Je n’ai jamais cru que le problème de l’Olympique de Marseille était l’entraîneur. Je ne crois pas que c’était De Zerbi le souci et je ne crois pas que ce sera Habib Beye jusqu’à la fin de la saison ». Le diagnostic est sévère, mais il vise juste. Le mal est ailleurs, plus insidieux, plus structurel.

L’état d’esprit, talon d’Achille marseillais

Le vrai problème de Marseille, c’est cette incapacité chronique à gagner les duels quand le match bascule. À Brest, Marseille a plié dès que la pression est montée. Or, une équipe qui ambitionne la Ligue des champions ne peut pas trembler à la première rafale. Kevin Diaz enfonce le clou : « Habib Beye va avoir énormément de travail (…) », balance-t-il.

« A partir du moment où tu n’es pas capable de gagner tes duels sur des moments forts où il faut être solide, derrière c’est quasiment impossible de revenir dans l’état d’esprit de l’OM en ce moment ». Le mot est lâché : « Quasiment impossible ».

