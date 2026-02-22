ASSE : Julien Le Cardinal balance tout après Laval

Solide mais perfectible, l’ASSE poursuit sa remontée en Ligue 2. Après la victoire face au Stade Lavallois MFC (2-1), Julien Le Cardinal a livré une analyse franche et sans détour. Le défenseur central des Verts savoure, mais refuse de s’endormir sur trois points précieux.

ASSE : La promesse forte de Le Cardinal au peuple vert

Dans le chaudron du Forez, l’AS Saint-Étienne a signé un troisième succès consécutif en Ligue 2. De quoi entretenir l’espoir et rallumer la flamme d’un public incandescent. Le Cardinal, lui, garde la tête froide malgré l’ivresse collective. « C’est un public incroyable, pour moi l’un des meilleurs de France, il le montre encore ce soir », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter, lucide : « Tout n’a pas été parfait, on peut faire mieux, on doit faire mieux, et on va faire mieux. » Le ton est posé, le message limpide : gagner ne suffit pas, il faut convaincre. Saint-Étienne a encore montré deux visages. Dominateur puis hésitant, sûr de sa force puis timide. Un scénario que Le Cardinal n’élude pas.

« Je trouve qu’on a toujours le même visage quand on mène, on a tendance à reculer, c’est dommage », regrette-t-il. Un constat honnête, presque sévère. « Après, on gagne, je suis très content. Mais on peut faire mieux et on doit faire mieux. » À 28 ans, le défenseur prône l’exigence. À l’AS Saint-Etienne, la victoire est un devoir. Le progrès, une obligation.

Saint-Etienne-Laval : Le gros avertissement de Montanier malgré la victoire

