OM : Habib Beye déjà face à son premier clash à Marseille ?

Habib Beye a pris les rênes de l’OM dans un contexte compliqué et délicat. Entre vestiaire méfiant et débuts ratés, le nouvel entraîneur va devoir prouver sa capacité à gérer une équipe en crise.

OM : Beye face à un vestiaire encore orphelin de De Zerbi

L’OM misait gros sur Roberto De Zerbi, tout en espérant qu’il devienne le moteur d’un projet ambitieux et structurant. Mais l’Italien a déjà tiré sa révérence, laissant derrière lui un vestiaire perdu et des joueurs attachés à son style. Habib Beye, arrivé dans la foulée, hérite donc d’une situation délicate, où séduire et rallier le groupe ne sera pas une formalité.

Kevin Diaz l’a résumé sans détour : « Tu vois tout de suite au visage d’Ethan Nwaneri quand Habib Beye lui parle, je n’ai pas l’impression qu’il en ait quelque chose à faire. On ne rend pas compte de la perte de l’OM vis-à-vis de leur entraîneur et du départ de De Zerbi ». Le message est clair : certains joueurs ne sont pas venus pour Beye mais pour De Zerbi, et leur engagement immédiat reste incertain.

Une première à Brest qui fait réfléchir

Pour Habib Beye, le baptême du feu au Stade Brestois (0-2) n’a pas été de tout repos. La défaite met en lumière l’ampleur de sa mission : il ne s’agit pas seulement de tactique, mais bien de reconstruire un collectif dont l’état d’esprit vacille. Les efforts pour restaurer la combativité et la cohésion seront constants et exigeants.

Comme l’a souligné Kevin Diaz sur RMC : « Habib Beye va avoir énormément de travail. Je n’ai jamais cru que le problème de l’Olympique de Marseille était l’entraîneur. Je ne crois pas que c’était De Zerbi le souci et je ne crois pas que ce sera Habib Beye jusqu’à la fin de la saison. » La gestion psychologique et humaine du groupe sera déterminante pour éviter que l’OM ne s’enfonce davantage.

Entre défi et scepticisme, Beye à l’épreuve

Le constat est simple : Habib Beye hérite d’une équipe fracturée, d’une deuxième moitié de saison chaotique et d’un public exigeant. Convaincre les joueurs de donner le meilleur, malgré l’absence de De Zerbi et un climat pesant, s’annonce comme le premier grand défi de sa carrière d’entraîneur à Marseille.

Le chemin sera semé d’embûches, et chaque match constituera un test de crédibilité pour Beye. Entre tensions dans le vestiaire et besoin urgent de points, le nouvel entraîneur devra prouver que sa vision peut redonner vie à un OM qui vacille.