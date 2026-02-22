PSG : Désiré Doué, première grosse annonce sur sa blessure

Sorti à la pause face à Metz, Désiré Doué a brièvement glacé le Parc des Princes. Mais l’attaquant du PSG a très vite éteint l’incendie.

PSG : Doué donne de ses nouvelles après Metz

Tout avait pourtant commencé comme un scénario idéal. Buteur lors du succès 3-0 contre Metz, Doué incarnait encore cette fougue offensive qui dynamite les défenses. Puis, au retour des vestiaires, plus rien. Touché aux adducteurs, le jeune international a préféré céder sa place, laissant planer le doute sur une possible nouvelle tuile pour le PSG.

Interrogé par Ligue 1+, le principal intéressé a rapidement dissipé les inquiétudes : « Ma sortie c’est juste de la prévention, tout va bien », a-t-il réagi. Une phrase simple, mais lourde de sens pour un staff déjà privé de cadres. À l’approche d’échéances majeures, chaque muscle compte, et celui de Désiré Doué semble tenir bon.

Un leader offensif déjà indispensable

Depuis plusieurs semaines, Désiré Doué ne se contente plus d’être une promesse. Il est devenu un acteur central du système de Luis Enrique. Percutant, décisif, audacieux : son doublé à l’aller face à l’AS Monaco reste dans toutes les mémoires. Son éventuelle indisponibilité aurait eu des allures de casse-tête. Paris s’apprête à retrouver Monaco le 25 février pour un rendez-vous continental crucial.

Dans ces joutes serrées, la capacité de Doué à faire basculer un match sur un dribble ou une frappe enroulée devient un luxe inestimable. Au-delà de son cas personnel, Doué a aussi souligné l’importance collective du succès face à Metz. « C’était très important de gagner ce soir, on a vu que Lens avait perdu. On a repris la première place, et il faut la conserver », a-t-il insisté.

Lucide, il a ajouté : « Il est important pour moi de bien jouer, et d’aider l’équipe. Ce soir, on a fait un grand boulot collectif, même si on aurait voulu et pu mettre plus de buts. On ramène les trois points, et c’est le plus important. » Paris respire. Et Doué aussi.

