ASSE-Laval : Le gros avertissement de Montanier malgré la victoire

L’ASSE poursuit sa série positive en Ligue 2, mais Philippe Montanier reste exigeant. Malgré une victoire 2-1 face à Laval, l’entraîneur stéphanois envoie un signal clair à ses joueurs : il faudra davantage pour atteindre leurs ambitions.

ASSE-Laval : Une victoire de Saint-Etienne qui laisse un goût mitigé

L’ASSE a su l’emporter contre Laval, mais la rencontre n’a pas été exempte de frayeurs. Les Verts ont dominé les statistiques, notamment au niveau des expected goals, mais la maîtrise du match a vacillé en seconde période. « La première mi-temps reflète ce qu’on veut faire, la seconde ce qu’on ne veut pas voir », a souligné Montanier, illustrant parfaitement les hauts et les bas de la performance stéphanoise.

Le scénario de la rencontre a offert quelques sueurs froides aux supporters. Un manque de réalisme offensif, combiné à des duels défensifs parfois perdus, a empêché l’AS Saint-Etienne de tuer le match plus tôt. Larsonneur, auteur d’un arrêt crucial, a été l’un des rares à éviter que Laval ne revienne au score.

Montanier exige plus : « Il va nous en falloir plus »

Philippe Montanier ne cache pas sa frustration malgré le succès : « Troisième victoire consécutive, c’est une belle performance, on peut s’en satisfaire… Mais malheureusement, il va nous en falloir plus », indique-t-il. L’entraîneur insiste sur la consistance et l’engagement : « Dans la conservation-progression, on doit aussi s’améliorer. Les duels, on ne peut pas se permettre en seconde mi-temps d’être à 40% par exemple. »

Le coach met également en avant l’investissement collectif, notamment celui des attaquants comme Lucas Stassin, qui participent activement au travail défensif. Cet état d’esprit positif est un point fort sur lequel Saint-Étienne pourra s’appuyer pour progresser.

Progrès visibles mais marge de manœuvre importante

Avec cette troisième victoire consécutive, l’ASSE marque des points et voit ses efforts récompensés, mais le chemin reste long. « Aujourd’hui on est à 60-65 minutes de maîtrise, ce n’est pas suffisant mais ça progresse », analyse Montanier. Les Verts devront s’appuyer sur cette première mi-temps idéale pour stabiliser leur niveau et éviter les relâchements qui coûtent cher.

Si Saint-Étienne veut transformer sa série en véritable ascension vers le haut du classement, il faudra désormais conjuguer efficacité offensive, rigueur défensive et constance. Montanier a clairement lancé le défi à ses joueurs : la victoire est belle, mais elle ne suffit pas.

