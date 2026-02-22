PSG : Avant Dembele, Paris possédait un « Ballon d’Or »

Un joueur très doué techniquement aurait pu décrocher le « Ballon d’Or » avec le PSG, avant Ousmane Dembele. Claude Makele, entraîneur adjoint de Paris (2011-2014), regrette que cela n’ait pas été possible !

PSG : Marco Verratti, 11 saisons à Paris, des titres et trophées à la pelle

Arrivé au PSG en 2012, en provenance de Pescara en Italie, Marco Verratti a fait partie de la première vague des recrues de Qatar Sports Investment (QSI). Pilier du nouveau projet qatari, il a joué pondant 11 saisons consécutives avec l’équipe de Paris, jusqu’en 2023.

Le milieu de terrain a délivré 61 passes décisives et a marqué 11 buts en 416 matchs disputés avec les « Bleu et Rouge ». Pour un milieu notamment défensif, ces statistiques sont assez impressionnantes.

Sur le plan collectif, Verratti a gagné 9 titres de champion de France, 6 coupes de France, 6 coupes de la Ligue, 9 trophées des champions. Sans oublier la finale de la Ligue des Champions 2020, perdue par le Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich (0-1).

Selon Makelele, Verratti méritait le « Ballon d’Or »

Selon Claude Makele, Marco Verratti méritait le « Ballon d’Or » remporté par Rodri de Manchester City en 2023. Et l’avait fait savoir à l’international Italien (55 sélections). « »Pour moi, tu devais être au moins Ballon d’Or » », lui avait-il dit, selon ses confidences au Média Carré.

« On vient de donner le Ballon d’Or au milieu de City. C’est un mec comme Verratti que j’aurais vu moi. Mais c’est le côté amer du football. Oui, ça m’a fait mal parce que c’est un joueur exceptionnel », avait-il réagi ensuite.

Depuis son départ du PSG, le joueur de 33 ans évolue au Qatar. Après Al-Arabi SC, il a rejoint Al-Duhail SC en juillet 2025. À Paris, Ousmane Dembele a remporté le « Ballon d’Or », à l’issue de la saison dernière couronnée par la première Ligue des champions du club parisien.

