Coup de théâtre au PSG : Mayulu prêt à claquer la porte ?

Héros de la finale de la dernière Ligue des Champions contre l’Inter Milan, Senny Mayulu pourrait quitter les rangs du PSG lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Un grand doute sur l’avenir de Senny Mayulu

Le Paris Saint-Germain souhaite prolonger le contrat de Senny Mayulu, c’est un vrai secret de polichinelle. Dans cette optique, les dirigeants parisiens discutent avec l’entourage du milieu offensif depuis plusieurs mois. Mais selon les informations du journal L’Équipe, le PSG et le joueur de 19 ans ne sont pas encore proches d’un accord.

« Le contexte de prolongation (contrat jusqu’en 2027) peut-il expliquer, au moins en partie, cette période ? Les deux parties ne sont pas, en l’état, proches d’un accord. Forcément, cela peut impacter, même inconsciemment », rapporte le quotidien sportif, au détour d’un article sur la méforme de l’international français des moins de 20 ans.

Malgré des discussions au cours des derniers mois, les deux parties n’ont pas encore réussi à s’entendre sur les bases d’une éventuelle prolongation. Si l’avenir de Senny Mayulu au PSG ne semble pas en danger, cette situation contractuelle pourrait donner des idées à d’autres grands clubs européens, notamment du côté de l’Angleterre ou de l’Allemagne.

Pour rappel, Senny Mayulu est en fin de contrat le 30 juin 2027 et pour le moment, en interne, on considère que l’avenir du Titi ne serait pas en danger. Même si la direction sportive du Paris SG aurait bien compris que le dossier est un peu plus complexe que prévu.

