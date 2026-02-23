Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Hicham à Marseille ?

La direction de l’OM vise Hicham Boudaoui pour le prochain mercato estival. Le jeune crack est annoncé sur le départ.

Mercato OM : Hicham Boudaoui attendu à Marseille cet été ?

En quête d’un nouveau souffle, l’OM prépare activement son prochain mercato. Tout juste nommé, Habib Beye veut rapidement imprimer sa marque après un contexte sportif tendu, accentué par le revers subi à Stade Brestois 29 en Ligue 1.

Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien technicien du Stade Rennais réfléchit déjà aux ajustements à apporter à son effectif. Selon Maghreb Foot, le profil de Hicham Boudaoui figure en bonne place sur la short-list olympienne. Le milieu de terrain de l’OGC Nice envisagerait un nouveau défi.

À voir

ASSE : Les vérités de Lucas Stassin après Laval

Un élément pourrait peser dans la balance : le joueur et l’entraîneur sont liés à la même agence, Classico, ce qui pourrait fluidifier les discussions. Sous contrat avec Nice jusqu’en juin 2027 et valorisé autour de 10 millions d’euros, l’international algérien représente une cible prioritaire.

Lire aussi : OM : Le vrai souci de Marseille identifié avant l’Olympico

Reste toutefois une condition majeure : Marseille devra sécuriser une place dans le top 4 pour conserver une capacité d’investissement cohérente avec ses ambitions. Sans qualification européenne, la marge de manœuvre estivale pourrait nettement se réduire, compliquant l’aboutissement d’un dossier comme celui de Boudaoui.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Une grosse décision tombe pour Ceballos !

À voir

OL humilié à Strasbourg : Tolisso et Fonseca explosent !

OM : Habib Beye face à un nouveau malaise ?

L’OM cherche un nouveau souffle avant l’Olympico contre Lyon