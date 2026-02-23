ASSE : Les vérités de Lucas Stassin après Laval

Lucas Stassin, toujours aussi déterminé avec l’ASSE, savoure la victoire contre Laval et partage son ressenti sur le jeu des Verts. Une performance collective qui propulse Saint-Etienne à la deuxième place de Ligue 2.

ASSE : Stassin savoure sans détour la victoire face à Laval

Lucas Stassin, auteur d’une prestation solide mais encore en quête de son premier but de la saison, a livré ses impressions au micro d’Ici Saint-Étienne Loire : « Je suis heureux », lance-t-il simplement, mais avec un sourire qui en dit long. « Les victoires sont importantes. On voit qu’on est remonté au classement, même si le coach avait dit qu’il fallait pas trop regarder ça. On est sur trois victoires, il faut continuer cette série. »

Lire aussi : ASSE : Lucas Stassin règle ses comptes après Guingamp

Pour l’attaquant stéphanois, chaque succès est une pierre à l’édifice de la montée : « Même si je n’ai pas marqué, j’ai fait une passe décisive, j’ai aussi aidé dans le pressing. C’est aussi important de créer des espaces, des occasions pour les autres. En plus, on gagne donc franchement je suis heureux, je suis content. »

Une première mi-temps maîtrisée, mais des points à peaufiner

Si l’ASSE a su dominer Laval, Stassin reste lucide : « On a fait une très bonne première mi-temps, puis on recule un peu en deuxième. C’est sûr que c’est quelque chose qu’il faut corriger. Mais on apprend encore et j’espère que ça s’améliorera sur les prochains matchs. » Entre confiance, fatigue et aléas du match, le jeune attaquant reste conscient des ajustements nécessaires.

À voir

OL humilié à Strasbourg : Tolisso et Fonseca explosent !

Lire aussi : ASSE : Julien Le Cardinal balance tout après Laval

Malgré tout, il insiste sur le plaisir de jouer au sein d’une équipe qui vit bien : « Forcément en tant qu’attaquant, on préfère toujours marquer. Mais bon là, comme j’ai dit, l’équipe tourne bien, on enchaîne trois victoires. Même si je n’ai pas marqué aujourd’hui, franchement, j’ai pris du plaisir. L’équipe vit bien, je suis décisif mais autrement qu’en marquant donc tout va bien. »

Combiner et soutenir : la clé du jeu stéphanois

L’alchimie avec ses partenaires Augustine Boakye et Igor Miladinovic est également un atout majeur pour Stassin : « Avoir Augustine et Igor derrière moi ? C’est plus des joueurs qui combinent, qui demandent le ballon dans les pieds. Pour moi c’est bien car j’ai souvent du soutien, ça me permet de jouer en une ou deux touches. On a vu en première mi-temps que c’était intéressant dans les petits espaces. »

En résumé, l’attaquant stéphanois mise autant sur l’efficacité collective que sur ses exploits individuels. Une philosophie qui pourrait bien mener l’AS Saint-Etienne vers les sommets de la Ligue 2 cette saison.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Davitashvili lance un avertissement clair aux Verts

À voir

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Hicham à Marseille ?

ASSE : Montanier gomme un point faible de Horneland

ASSE : La défaite de Laval laisse des regrets à Frapolli