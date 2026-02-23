OL humilié à Strasbourg : Tolisso et Fonseca explosent !

L’OL a vécu une soirée cauchemardesque à la Meinau ce dimanche, s’inclinant 3-1 face à un Strasbourg inspiré et incisif. Dans le vestiaire, la colère et la frustration étaient palpables, avec Corentin Tolisso et Paulo Fonseca en tête d’affiche d’une mise au point sévère.

Strasbourg-OL : Une première période catastrophique pour Lyon

Dès les premières minutes, l’OL a montré des signes inquiétants de fébrilité. Corentin Tolisso n’a pas mâché ses mots après le match : « On a carrément manqué notre première période, ils étaient supérieurs à nous dans tous les domaines, on les a trop regardé jouer, c’était beaucoup plus fort que nous dans l’impact. C’est dommage. On savait qu’on avait un gros gros coup à faire ce soir si on gagnait. Mais on ne peut pas se permettre de jouer comme ça si on veut gagner des matchs, surtout ici ».

Lire aussi : Strasbourg-OL : Déjà un énorme coup dur pour Lyon

Le milieu lyonnais a pointé du doigt le manque d’agressivité et d’intensité, mettant en évidence un déficit collectif qui a coûté cher dès l’entame. Strasbourg a imposé son rythme, tout en pressant haut et en exploitant chaque espace avec une efficacité redoutable.

Fonseca secoue tout le vestiaire

Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, a pris le relais dans une prise de parole franche et lucide : « Je ne veux pas individualiser. Je pense que de façon générale, tous les joueurs n’ont pas fait un bon match… Les joueurs ont tous joué au même niveau, un niveau différent de ce qu’on a montré jusqu’à maintenant ».

À voir

Mercato PSG : Accord conclu pour Mateus Mané ?

Lire aussi : Mercato OL : Un départ déjà presque acté à Lyon ?

Le Portugais a aussi reconnu la supériorité strasbourgeoise : « Félicitations à Strasbourg, ils étaient meilleurs que nous, ils ont mérité de gagner, principalement pour la première période. Ils ont joué avec une autre intensité, agressivité, rapidité. Pour moi, c’est facile à expliquer : ils ont fait un meilleur match que nous. C’est le foot. »

Une réaction trop tardive

Malgré des ajustements tactiques en seconde période, Lyon n’a jamais vraiment inversé la tendance. Fonseca explique : « On a changé des choses défensivement parce que les premières minutes étaient difficiles… Après, on était plus équilibrés mais c’était difficile avec deux buts de retard. On a bien réagi en deuxième période. Après, on a l’opportunité pour le 2-2. Immédiatement derrière, ils ont eu le penalty et le match était fini. »

Cette défaite rappelle à l’Olympique Lyonnais qu’aucune marge d’erreur n’est permise dans la course aux places européennes. L’urgence est désormais de corriger les manquements et de préparer un déplacement crucial à Marseille, où la rédemption s’annonce impérative.

Lire aussi sur l’OL :

L’OM cherche un nouveau souffle avant l’Olympico contre Lyon

À voir

Mercato OL : Un serial buteur attendu à Lyon

Mercato OL : Un gros départ se précise à Lyon

Mercato OL : Deux cracks de Lyon vers la Premier League