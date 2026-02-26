ASSE : Aucun renfort dans le groupe de Montanier contre Pau

Pour le déplacement de l’ASSE à Pau, samedi (19h), Philippe Montanier ne récupérera aucun des blessés en reprise.

ASSE : Lamba, Bernauer, El Jamali et N’Guessan indisponibles contre Pau

L’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier a fait un point sur l’état de son groupe, avant le match contre Pau FC au Nouste Camp. Aucun des joueurs blessés ou en reprise ne rejoindra le groupe stéphanois pour cette rencontre de la 25e journée de Ligue 2. Et pour cause, ils sont tout encore inaptes pour rejouer.

« Chico Lamba a repris partiellement avec le groupe et sera, je l’espère, en séance avec l’effectif la semaine prochaine ! C’est en très bonne voie pour Maxime Bernauer également. Ça avance bien aussi pour Mahmoud Jaber, qui reste en individuel, malgré son impatience de retrouver les terrains ! De son côté, Nadir El Jamali va subir une légère intervention chirurgicale. On verra les conséquences sur sa fin de saison. Djylian N’Guessan reste en soins », a fait savoir le coach de l’AS Saint-Etienne, dans son point-santé, avant Pau FC.

