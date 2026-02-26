Clash au PSG : Vive altercation entre coéquipiers mise à nu

Le PSG a obtenu sa qualification ce mercredi soir face à l’AS Monaco. Mais sa défense ne rassure pas. L’Equipe a même dévoile une vive altercation dans ce secteur de jeu.

PSG : Une défense sous tension, Lucas Beraldo au cœur d’une altercation

Le Paris Saint-Germain a certes validé son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Mais le nul (2-2) concédé ce mercredi soir face à Monaco en barrage retour laisse un goût amer aux Parisiens. Cette rencontre a exposé les failles de la défense du PSG en perte de confiance cette saison.

L’Équipe pointe du doigt une fébrilité défensive inédite sous l’ère Luis Enrique. Le duo Marquinhos-Pacho peine à retrouver son meilleur niveau de jeu. Tandis que la relève Illya Zabarnyi et Lucas Beraldo ne rassure guère. Ce manque de sérénité inquiète pour la suite de la compétition.

À voir

ASSE : Chalamet vend bien Saint-Etienne aux Américains

Lire aussi : Grosse alerte au PSG : Désiré Doué passe aux aveux !

Le cas de Beraldo cristallise d’ailleurs les tensions. Le défenseur brésilien est arrivé début 2024 pour 20 millions d’euros. Il peine à justifier ce montant. Plutôt que de s’imposer sur le rectangle vert, il se serait récemment illustré par une altercation musclée avec un jeune « Titi » du centre de formation. Un tel comportement ne devrait pas soigner son image à Paris.

Surtout que l’ancien défenseur de São Paulo peine à bousculer la hiérarchie au sein de la défense du PSG. Le champion d’Europe en titre devra restaurer une discipline collective et retrouver sa solidité défensive avant d’affronter ses futures adversaires en C1.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : L’accord secret qui envoie Vitinha au Real

À voir

ASSE : Aucun renfort dans le groupe de Montanier contre Pau

Mercato : le PSG dégote deux rocs en Allemagne et au Portugal

Mercato PSG : C’est confirmé, un phénomène va signer à Paris