Mercato : le PSG dégote deux rocs en Allemagne et au Portugal

Le PSG pourrait claquer 96 M€ pour renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato estival. Luis Campos a trouvé deux solides défenseurs en Allemagne et au Portugal.

Le chantier défensif s’annonce prioritaire au PSG. Malgré les ambitions européennes affichées par les dirigeants du Paris Saint‑Germain et l’entraîneur Luis Enrique, la paire formée par Illya Zabarnyi et Lucas Beraldo peine à offrir les garanties attendues en défense centrale.

Arrivé pour environ 64 M€ en provenance de AFC Bournemouth, Zabarnyi n’a pas encore justifié l’investissement, tandis que l’avenir de Beraldo semble de plus en plus incertain à l’approche du prochain mercato. Le Brésilien est annoncé sur le départ et est désormais sur la short-list de deux cadors allemands. Ainsi donc, la direction pilotée par Qatar Sports Investments étudie déjà des alternatives.

Selon les dernières tendances du marché, deux profils séduisent les pensionnaires du Parc des Princes : Ousmane Diomande, pilier du Sporting CP, et Edmond Tapsoba, patron défensif du Bayer Leverkusen. Ces deux défenseurs sont très solides. Ils représenteraient un investissement global proche de 96 M€ environ 42 M€ pour l’Ivoirien et 54 M€ pour l’international burkinabè. Les négociations pourraient débuter dans les prochains mois.

