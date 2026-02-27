ASSE : Terrible nouvelle pour un joueur de Saint-Etienne

L’ASSE a très probablement perdu un joueur pour la fin de saison. En instance d’être opéré, il ne devrait pas son faire son retour cette saison.

ASSE : Bernauer et Lamba bientôt de retour en Ligue 2

L’ASSE est toujours sans Maxime Bernauer et Chico Lamba, deux blessés en reprise. Ils sont forfaits pour Pau. Le premier avait subi une opération au ménisque en janvier. Alors que sa saison avait été annoncée terminée, il est revenu plus tôt que prévu.

Il a repris l’entraînement spécifique et il pourrait rejouer avant la fin de la saison en mai. « C’est en très bonne voie pour Maxime Bernauer », a confirmé Philippe Montanier, jeudi, en conférence de presse.

Quant au deuxième, il avait été blessé aux adducteurs en octobre 2025. Il avait été absent pendant trois mois et demi. Revenu en Ligue 2, le défenseur central a été victime d’une nouvelle blessure la jambe, lors de son deuxième match, le 24 janvier dernier.

Après un mois en soins puis en réathlétisation, Chico Lamba a fait son retour dans le groupe stéphanois. « Chico a repris partiellement avec le groupe et sera, je l’espère, avec l’effectif la semaine prochaine », a annoncé l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Ça sent la fin de saison pour Nadir El Jamali !

En revanche, Philippe Montanier ne pourra pas compter sur Nadir El Jamali (18 ans). Il va subir une légère intervention chirurgicale, comme indiqué, jeudi. Le jeune milieu offensif, lancé en équipe professionnelle par Eirik Horneland, n’est pas certain de rejouer cette saison.

L’exercice 2025-2026 semble d’ores et déjà terminée pour lui. « On verra les conséquences (de l’opération, ndlr) sur sa reprise », a simplement indiqué Philippe Montanier.

Pour rappel, le joueur formé à l’ASSE a disputé 15 matchs et a été titulaire 5 fois en Ligue 2, cette saison. Il a également pris par à 2 matchs en coupe de France, pour 2 buts marqués. Avec le nouveau coach des Verts, El Jamali a joué seulement les dernières minutes du match contre Montpellier (1-0), il y a trois semaines.

