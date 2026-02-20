ASSE : Un grand retour confirmé dans le groupe contre Laval

Absent lors des deux derniers matchs de l’ASSE, à cause d’une douleur au genou, Florian Tardieu a fait son retour dans le groupe contre Laval.

ASSE : Tardieu de retour, Soumahoro dans le groupe

Souffrant du genou à la suite d’une glissade, Florian Tardieu a manqué à l’appel, lors des deux victoires de rang de l’ASSE, contre Montpellier (1-0) et l’EA Guingamp (1-2). Après donc plus de deux semaines d’indisponibilité, il a fait son retour.

Lisez aussi : ASSE : Très critiqué, Horneland est défendu par un Vert

À voir

ASSE : Montanier calme le jeu au sujet du sprint final

Le miliue de terrain figure parmi les 18 joueurs convoqués par Philippe Montanier pour affronter le Stade Lavallois, samedi (19h), au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 24e journée de la Ligue 2. Il est le seul blessé sorti de l’infirmerie.

Le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne a également convoqué la recrue Aboubaka Soumahoro. Il avait joué avec la réserve le week-end dernier.

ASSE : Jaber, Ferreira, Lamba, Gadegbeku et N’Guessan absents

En revanche, les jeunes : Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali (genou) et Djylian N’Guessan (problème musculaire) sont absents. Idem pour Mahmoud Jaber et Joao Ferreira, qui s’était fait mal à la main, dans la foulée de son expulsion contre Boulogne. Blessés de longue date, Maxime Bernauer et Chico Lamba sont toujours en reprise.

Le groupe de l’ASSE contre le Stade Lavallois :

Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu

Défenseurs : D. Appiah, E. Annan, M. Nadé, J. Le Cardinal, K. Pedro, A. Soumahoro

Milieux de terrain : A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek, F. Tardieu

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, B. Old, L. Stassin

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Laval redoute un attaquant de Saint-Etienne

ASSE : Laval prévient Saint-Etienne d’un coup rêvé !

À voir

Ça chauffe à l’OM : Après Beye, Rennes stoppe une arrivée

ASSE : Montanier calme le jeu au sujet du sprint final