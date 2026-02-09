Mercato ASSE : Des nouvelles de la recrue Paalberg

Recrue hivernale de l’ASSE, Marten-Chris Paalberg n’a pas encore fait d’apparition en Ligue 2. La vraie raison de son absence est désormais connue.

Mercato : L’ASSE souligne que Paalberg arrive pour « poursuivre son développement »

Marten-Chris Paalberg fait partie des quatre recrues de l’ASSE cet hiver. Repéré par l’outil data des responsables de Kilmer Sports Ventures, il est en provenance de Pärnu JK Vaprus en Estonie. Une semaine après l’officialisation de sa signature, le jeune milieu offensif n’a toujours pas fait d’apparition sous le maillot des Verts en Ligue 2.

Pas parce que Philippe Montanier, le nouvel entraîneur, ne compte pas sur lui. Mais il démarre tout simplement avec la réserve, comme prévu lors de son recrutement. « Marten-Chris Paalberg rejoint désormais le Centre sportif Robert-Herbin pour poursuivre son développement sous la tunique Verte où il s’est engagé jusqu’en 2028 », avait souligné l’AS Saint-Etienne dans son communiqué officiel.

Le joueur de 17 ans doit encore « franchir des étapes »

Loïc Perrin, Directeur sportif, avait confirmé le protocole prévu pour la pépite de 17 ans, en déclarant : « Il lui reste des étapes à franchir. On va prendre le temps avec lui et l’accompagner ».

L’international Estonien (3 sélections) va d’abord s’acclimater et s’adapter au football français, avant de re rejoindre progressivement l’équipe professionnelle de l’ASSE.

L’attaquant Estonien suit « un programme adapté »

Peuple-Vert assure qu’il a entamé son intégration au centre de formation. « Prévu initialement pour intégrer l’équipe réserve, Marten-Chris Paalberg suit un programme adapté. L’objectif est simple : le remettre au niveau progressivement, sans précipitation », confirme-t-il.

Resté longtemps sans jouer avec son club d’origine, en raison de la longue trêve hivernale actuelle en Estonie, le nouvel avant-centre des Stéphanois a donc « repris progressivement » au Centre sportif Robert-Herbin depuis son arrivée.

« Il ne compte qu’une semaine d’entraînement seulement, après une coupure prolongée. Dans ces conditions, le staff stéphanois n’a pas voulu brûler les étapes », justifie le média pscilaisé.

Il faut toutefois noter que Marten-Chris Paalberg était présent dans les tribunes de Geoffroy-Guichard lors du match de l’ASSE contre le Montpellier HSC (1-0). Il avait ensuite rejoint ses futurs coéquipiers dans le vestiaire pour célébrer la victoire, comme rapporté par la source.

