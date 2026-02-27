ASSE : Pourquoi Montanier maintient sa confiance à Stassin

Pourquoi Lucas Stassin bénéficie toujours de la confiance du staff de l’ASSE, alors qu’il n’a plus marqué de but depuis cinq mois.

ASSE : Stassin ne marque pas, Montanier le défend

Avant-centre numéro 1 de l’ASSE, Lucas Stassin n’a marqué que 4 buts en 21 matchs disputés en Ligue 2 cette saison. Le dernier de ces buts remonte au 23 septembre 2025, soit il y a cinq mois. Il a pourtant été titulaire à 14 reprises.

L’attaquant belge n’est évidemment pas efficace ! Malgré cela, il bénéficiait de la confiance d’Eirik Horneland. Nouvel entraîneur des Stéphanois, Philippe Montanier a également gardé le numéro 9 des Verts comme titulaire en pointe de l’attaque de son équipe. Lors des trois matchs dirigés par le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne, Lucas Stassin a délivré deux passes décisives.

À l’issue du match contre Laval, Montanier l’avait félicité pour ses efforts défensifs dans le collectif. « Lucas Stassin a notamment fait un match énorme et était mort de fatigue à la fin, car il a beaucoup aidé l’équipe », a-t-il souligné.

Le Belge, préféré de Horneland puis de Montanier

Toutefois, c’est quand même curieux de voir un avant-centre ne pas inscrire le moindre but en 15 matchs de rang en Ligue 2 et bénéficier de la confiance de son entraîneur. Selon Alex, chroniqueur de Peuple-Vert, il y a une explication au maintien de l’attaquant de 21 ans dans l’équipe type de l’ASSE.

« Un buteur, on attend qu’il mette des buts. Mais ce qui est fort, c’est qu’à aucun moment un seul coach ne remet en question Lucas Stassin à la pointe de l’attaque. […]. Et à juste titre », a-t-il confié, dans le « Sainté Night Club ».

Stassin garde sa place parce qu’il est « généreux » dans les efforts collectifs

En effet, le Belge se met au service du collectif, comme le montrent son repli défensif, ses courses et appels, ses combinaisons avec ses coéquipiers dans les phases offensives…

« Si j’ai un attaquant qui est généreux comme ça, qui fait le travail de l’ombre, je le garde. Finalement, pour apprécier ce que fait Lucas Stassin, il faut regarder ce qu’il fait quand le ballon est ailleurs, dans le pressing, sans forcément l’avoir dans les pieds », a souligné le média spécialisé.

De l’avis du confrère, rédacteur pour P-V, « Lucas Stassin doit rester en pointe » de l’attaque de l’AS Saint-Etienne, afin de retrouver de la confiance. « Pour moi, c’est un grand oui. Il doit continuer avec cet état d’esprit », déclare-t-il.

