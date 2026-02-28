Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Zakaria ?

Le PSG change son fusil d’épaule et cible Zakaria El Ouahdi pour le prochain mercato estival. Des cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : Zakaria El Ouahdi, la nouvelle priorité défensive du PSG ?

Les pépins physiques s’enchaînent pour certains cadres du PSG. Et cela ne permet pas au coach Luis Enrique de rafler des points cette saison. En raison de certaines failles, il est important de recruter de nouvelles pépites pour la saison prochaine.

Le Paris Saint-Germain fonce donc sur Zakaria El Ouahdi. Longtemps convaincu par ses solutions internes (comme le repositionnement de Zaïre-Emery), Luis Enrique serait désormais prêt à accueillir un nouveau latéral droit pour concurrencer Achraf Hakimi. Le Lion de l’Atlas est en pleine forme. Cette saison, il a claqué 4 buts et servi 2 passes décisives en championnat belge.

Selon Transfermarkt, le club parisien a supervisé le Marocain de 24 ans lors du choc Genk-Dinamo Zagreb. Auteur d’une saison pleine en Belgique, El Ouahdi est au centre d’une bataille sur le marché des transferts. De nombreux prétendants sont chauds pour s’offrir le Marocain. L’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais lui font des yeux. Le Borussia Dortmund et les clubs de Premier League sont aussi sur le coup. Pour boucler ce deal, il faudra déposer une offre entre 10 et 15 millions d’euros.

