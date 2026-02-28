PSG : Grosse inquiétude signalée dans le vestiaire parisien

Le PSG, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, avance, mais l’élan semble fragile. En interne, les signaux envoyés ces derniers jours interrogent sur l’état mental et physique du groupe parisien.

LDC : Un PSG qualifié… mais sans éclat

Le nul arraché face à l’AS Monaco (2-2) a validé le billet pour la suite de la Ligue des champions. Sur le papier, l’essentiel est assuré. Sur la pelouse, en revanche, le spectacle a laissé un goût d’inachevé. Manque de rythme, transmissions hésitantes, intensité par intermittence : Paris a joué à l’économie, comme si le réservoir sonnait déjà creux.

Présent sur les ondes de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen n’a pas masqué son inquiétude. « Ce vestiaire est bien amorphe par rapport à l’année dernière », a-t-il lâché, avant d’insister : « Ils sont fatigués, ils manquent d’énergie ! Tu vois que ça manque de gaz. » Un constat sévère, mais qui traduit un malaise perceptible jusque dans les tribunes.

Des mots forts, un silence pesant

Selon l’ancien international, le problème ne se limite pas à une simple baisse de régime. « Il se passe des choses en interne qu’on ne voit pas forcément et qui ne sont pas réjouissantes pour l’état de forme du groupe et du collectif », a-t-il confié. Des indiscrétions qui alimentent les doutes autour d’un effectif pourtant bâti pour viser haut.

Plus troublant encore, la scène décrite à la pause après un but encaissé : « Il y en a un qui parle et heureusement qu’il est là, c’est Marquinhos. (…) Mais les mecs sont amorphes ! Ils ne disent rien. On entend une mouche voler. » Dans un vestiaire de prétendant européen, le silence fait parfois plus de bruit qu’un coup de gueule.

Le Havre puis Chelsea : attention au faux pas

Avant de défier Chelsea, Paris devra négocier un déplacement piégeux sur la pelouse du Havre AC en Ligue 1. Rothen prévient : « Ils peuvent se faire accrocher au Havre ! » Une phrase qui résonne comme un avertissement. Le PSG conserve ses ambitions et son talent. Mais au très haut niveau, l’énergie est une monnaie rare. Sans souffle collectif, même les plus grandes équipes deviennent vulnérables.

