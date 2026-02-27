PSG : Pluie de mauvaises nouvelles pour Luis Enrique  

Les signaux sont au rouge pour le PSG avant le choc face au Havre AC en Ligue 1. L’infirmerie accueille du beau monde.

PSG : 5 absences avant le déplacement au Havre

Pour la 24e journée de Ligue 1, le PSG se rend sur la pelouse du Havre AC ce samedi au stade Océane. Le point médical communiqué par le club confirme plusieurs forfaits qui compliquent les choix de Luis Enrique. En attaque, Ousmane Dembélé reste à l’écart du groupe et poursuit un programme individualisé, tout comme le jeune Senny Mayulu, encore en phase de travail spécifique.

Le coup dur principal concerne Fabian Ruiz. Gêné au genou, le milieu espagnol va suivre un protocole adapté durant environ deux semaines, ce qui acte son indisponibilité pour les prochaines échéances.

Le Paris Saint-Germain est également privé de João Neves, touché à la cheville gauche et contraint de rester en soins. L’attaquant Quentin Ndjantou complète la liste des absents, poursuivant sa rééducation sans date précise de retour. Au total, cinq forfaits qui compliquent la situation aux Parisiens.

Luis Enrique espère le retour de ses guerriers pour les prochains chocs notamment la rencontre face à Chelsea en Ligue des Champions. Le champion d’Europe en titre va chercher à passer ses nerfs sur les Blues après le revers subi en Coupe du monde des clubs aux États-Unis.

