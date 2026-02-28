OM-OL : Une grosse nouvelle officielle tombe avant le choc !

À quelques heures de l’Olympico tant attendu entre l’OM et l’OL, une décision officielle est venue bouleverser l’atmosphère. Le duel se jouera dans un Vélodrome incandescent, mais amputé d’une partie de sa ferveur.

OM-OL : Interdiction formelle, Lyon privé de supporters

Le couperet est tombé vendredi. La Préfecture des Bouches-du-Rhône a publié un arrêté interdisant « d’accéder au stade Orange Vélodrome, de stationner et de circuler sur la voie publique, dans le centre-ville de Marseille, et aux abords du stade Orange Vélodrome à toute personne se prévalant de qualité de supporters de l’Olympique lyonnais » durant toute la journée de dimanche.

Dans la foulée, et « sur demande de la préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône », un second arrêté, cette fois signé par le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez, interdit « le déplacement des supporters de l’Olympique lyonnais, de manière individuelle ou collective ». Message clair : aucun contingent lyonnais ne sera toléré.

Sécurité maximale, souvenirs encore brûlants

Les autorités ont également proscrit « le port, le transport, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques aux abords du stade ». Un dispositif de sécurité renforcé, appuyé par des unités mobiles, encadrera la rencontre. L’objectif est clair : éviter tout débordement dans une affiche historiquement électrique.

Car les mémoires n’ont rien oublié. Il y a deux ans, le car lyonnais avait été pris pour cible, des vitres brisées, et l’entraîneur d’alors, Fabio Grosso, blessé. La rencontre avait été annulée, laissant une cicatrice profonde dans le paysage du football français.

Un Olympico sous tension sportive

Sportivement, cet Olympico pèse lourd. Marseille joue gros dans la dernière ligne droite et espère transformer l’absence des supporters adverses en levier psychologique. Le Vélodrome promet d’être un chaudron, version huis clos partiel. Lyon, lui, devra faire abstraction. Sans ses fidèles, mais pas sans ambition. Dimanche, il n’y aura qu’un seul chant dans les tribunes.

