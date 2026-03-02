Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, trois cracks vont signer  

Les dirigeants du Stade Rennais sont sur le point de boucler trois nouveaux dossiers.

Mercato Stade Rennais : Trois pépites de l’Académie s’apprêtent à passer pro

La direction du Stade Rennais se penche sur trois dossiers du mercato. D’après Ouest-France, le SRFC s’apprête à sécuriser trois nouveaux talents issus de son centre de formation. Mohamed Chebbi, Henrick Do Marcolino et Florian Truffert vont en effet signer leur premier contrat professionnel dans les prochaines semaines.

Après les signatures d’Elias Quinonez, Ruben Lomet, Chibuike Ugochukwu et Junior Aké, le club breton poursuit sa politique de valorisation des jeunes. Membre important de l’équipe engagée en Coupe Gambardella, Mohamed Chebbi, récent buteur en huitième de finale à Valenciennes, devrait s’engager jusqu’en 2029. Polyvalent sur le flanc droit, capable d’évoluer latéral ou ailier, l’international français de jeunes, tout juste majeur, s’est imposé comme un élément clé de la réserve.

Plus proches du groupe professionnel, Florian Truffert et Henrick Do Marcolino vont également parapher leur bail. Le premier, milieu de terrain de 19 ans et frère d’Adrien Truffert, participe régulièrement aux séances avec l’équipe première depuis la préparation estivale.

De son côté, Henrick Do Marcolino, né en 2006, est issu d’une fratrie bien connue du club. D’abord attaquant puis repositionné au milieu, il a convaincu le nouvel entraîneur Franck Haise. Il a même effectué ses débuts en Ligue 1 à AJ Auxerre le 22 février et figurait sur les feuilles de match face à Paris, Auxerre et Toulouse FC.

