Mercato : L’ASSE défie le FC Nantes pour un crack de Ligue 2

Bien embarquée pour retrouver l’élite la saison prochaine, l’ASSE prépare déjà les contours de son mercato estival. En ligne de mire, un crack de Ligue 2 également cité dans les plans du FC Nantes. Explications.

Mercato : Un gardien de Reims fait rêver l’ASSE

Depuis l’avènement de Philippe Montanier, l’ASSE fait de nouveau peur et cela change tout. Les Verts sont sur une série de quatre victoires consécutives et ont repris les commandes de la Ligue 2. Depuis que l’entraîneur français a pris la place d’Eirik Horneland, l’AS Saint-Étienne a remporté tous ses matchs et est passée du cinquième rang à la première place du championnat.

Une dynamique qui pousse les dirigeants stéphanois à commencer à préparer le prochain mercato estival afin de disposer d’un effectif qui répond aux critères de la Ligue 1. Dans cette optique, l’ASSE vise le recrutement d’un nouveau gardien de but.

En effet, selon les informations de Média Foot, le club ligérien intensifierait ses efforts pour s’offrir les services d’Ewen Jaouen, la révélation à ce poste en Ligue 2. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Stade de Reims, l’international espoir français de 20 ans pourrait bien changer d’air en cas d’offre intéressante lors du mercato d’été à venir. Mais l’AS Saint-Étienne ne serait pas seul sur ce coup.

Le FC Nantes pense à, Eden Jaouen pour remplacer Anthony Lopes

À la recherche d’un grand gardien capable de tenir les échéances de la Ligue 1, l’ASSE veut frapper fort sur le marché français avec Ewen Jaouen. Selon Média Foot, Ivan Gazidis et la direction stéphanoise seraient prêts à sortir le chéquier pour ne pas rater ce talent précoce.

Cependant, le FC Nantes, qui s’apprête à perdre Anthony Lopes, penserait également au dernier rempart du Stade de Reims pour cet été. Comme l’explique le site sportif, les Canaris font même du natif de Paris une priorité pour le prochain recrutement.

« En grande forme dans les cages rémoises, Ewen Jaouen s’attire les convoitises de nombreux clubs français. Nos sources indiquent que le FC Nantes a des vues sur lui depuis quelques mois », explique la source francilienne, qui ajoute que Toulouse surveille aussi ce dossier.

Arrivé à Reims en juillet 2024, le portier formé à Guingamp est estimé à 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un montant qui pourrait bien être revu à la hausse si Jaouen continue d’enchaîner les excellentes performances jusqu’à la fin de la saison.

