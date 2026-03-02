OM-OL : Une sanction pour Balerdi, la vérité tombe !

Habib Beye a décidé de retirer le brassard de capitaine à Leonardo Balerdi face à l’OL. L’entraîneur de l’OM a justifié ce choix inattendu.

OM : Habib Beye retire le brassard de capitaine à Balerdi

Le nouvel entraîneur de l’OM tient sa première victoire. Habib Beye et ses hommes ont terrassé l’Olympique Lyonnais 3 buts à 2 ce dimanche soir. Outre le résultat, un choix fort du technicien sénégalais a surpris de nombreux supporters.

Habib Beye a retiré le capitanat à Leonardo Balerdi. C’est Pierre-Emile Hojbjerg qui a porté le brassard de capitaine. Cette décision a suscité diverses interprétations à Marseille. Elle n’est cependant pas une sanction, mais une véritable stratégie de relance.

Un choix murement réfléchi

Habib Beye a lui-même confié avoir eu des échanges avec Leonardo Balerdi pour lui expliquer sa volonté de le « décharger » d’une responsabilité parfois pesante. Son objectif ? Permettre au défenseur argentin de se recentrer exclusivement sur ses performances individuelles à l’Olympique de Marseille.

Le résultat a été immédiat. L’ancien joueur du Borussia Dortmund a livré une prestation de haute volée face à Lyon. Son coach lui adressé des éloges, assurant de Leonardo Balerdi reste un « très très grand défenseur ».

