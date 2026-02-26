Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Abdourahmane ?

Le Stade Rennais et d’autres clubs de Ligue 1 se déchirent pour le phénomène sénégalais, Abdourahmane. Les Sénégalais ont fixé le tarif pour leur pépite.

Mercato Stade Rennes : Loïc Désiré lorgne Abdourahmane Mbodj

Le championnat sénégalais tient sa nouvelle sensation. Abdourahmane Mbodj affole déjà les compteurs de but et attire les géants européens, dont le Stade Rennais. Actuel meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise, le jeune attaquant suscite des convoitises en France, en Allemagne et en Turquie.

Pépite de l’AS Académie Génération Foot, le jeune buteur marche dans les pas de ses aînés comme Sadio Mané. Malgré son jeune âge, Mbodj fait trembler régulièrement les filets. Il a claqué 6 pions et servi une offrande en 15 apparitions cette saison. Il a été élu joueur du mois de janvier en championnat.

Selon les informations de Top Mercato, trois clubs français sont chauds pour l’amener en Ligue 1. Le Stade Rennais, le LOSC et le RC Lens lui font tous des yeux doux. Et ce ne sont pas les seuls prétendants. En Bundesliga le VfB Stuttgart et l’Eintracht Francfort suivent le dossier de très près. En Turquie, Galatasaray est aussi sur le coup. Pour boucler ce deal, il va falloir délier le cordon de la bourse. Les Sénégalais pourraient craquer si une offre d’au moins 2 millions d’euros tombe.

