Mercato Stade Rennais : Accord conclu, deux cracks vont signer !

Il reste l’annonce officielle. Deux cracks du Stade Rennais vont signer de contrat professionnel cette semaine.

Mercato Stade Rennais : Elias Legendre Quiñonez va devenir pro à Rennes

La direction du Stade Rennais va blinder deux pépites dans les prochains jours. Le club breton puise souvent dans son académie pour renforcer son groupe en Ligue 1. Les jeunes installés, Jérémy Jacquet, Djaoui Cissé, Kader Meïté, sans oublier Abdelhamid Aït Boudlal, venu de l’Académie Mohammed VI ont déjà gagné la confiance du coach Habib Beye. Et derrière eux, d’autres talents montent.

Elias Legendre Quiñonez, attaquant rennais de 17 ans, a reçu une première convocation en équipe première face au FC Metz, vendredi soir. Il n’a pas joué, mais il s’apprête à parapher un nouveau bail. Son premier contrat professionnel sera signé cette semaine.

À voir

Mercato OM : Jackpot en vue, Marseille touche le gros lot

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Rayan attendu à Rennes cet hiver ?

Né à La Concordia, dans le nord-ouest de l’Équateur, il a rejoint la France à 7 ans. Repéré au CO Pacé, tout près de Rennes, il s’est vite imposé comme l’un des joueurs les plus en forme de la génération 2008. Le club voulait absolument le sécuriser pour l’avenir. Et il y est parvenu. Selon les informations de Le Parisien, l’accord est scellé : un contrat professionnel de trois ans. Et un autre talent suivra. Ruben Lomet, défenseur gaucher de 17 ans, né à Saint-Malo, devrait aussi passer pro. Il revient d’une Coupe du monde U17 où il portait le brassard avec l’équipe de France.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Habib Beye veut faire mal à l’OM !

Mercato : le Stade Rennais traque un top joueur en Ligue 1

À voir

Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Ibrahima ?

Stade Rennais : le vestiaire lance un sérieux avertissement au PSG !