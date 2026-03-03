Mercato PSG :  Un super crack à 40 M€ attendu à Paris

Marquinhos pourrait quitter le PSG dans les prochains mois. Pour compenser ce départ de poids, c’est en Belgique que les recruteurs auraient trouvé leur nouveau roc.

Mercato PSG : Ça bouge en défense, une cible à 40 M€ activée

La direction du PSG va opérer certains changements en défense la saison prochaine. Certains cadres vont partir, du sang neuf viendra. Le départ de Marquinhos se précise pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens bougent les lignes pour recruter son successeur. La priorité se nomme Joel Ordoñez, le jeune talent de Bruges.

L’international équatorien (14 sélections) est très solide en défense. Il livre des performances XXL sous le maillot du Club Bruges. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le natif de Guayaquil ne cache plus ses envies d’ailleurs et se sent prêt à rejoindre un grand championnat européen.

Le dossier avance ces derniers jours. Selon les indiscrétions, l’état-major du Paris Saint-Germain est passé à l’attaque. Des discussions ont déjà débuté avec l’entourage du joueur. La direction belge réclamerait une enveloppe de 40 millions d’euros pour libérer son joueur.

Les pensionnaires du Parc des Princes pourraient envoyer leur offre dans les prochaines semaines. De nombreux cadors européens se positionnent pour arracher le jeune crack au Paris SG. Transfertmarkt estime sa valeur à 28 millions d’euros.

