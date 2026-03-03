PSG : Luis Enrique prend une décision forte avant Chelsea !

À un peu plus d’une semaine de la réception de Chelsea dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a pris une décision forte pour son groupe. Explications.

PSG : Luis Enrique « déconnecte » son groupe avant Chelsea

Après l’élimination en Coupe de France, le Paris Saint-Germain se retrouve avec une semaine complète devant lui, à moins de dix jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea. Dans ce contexte, Luis Enrique a décidé de « déconnecter » son groupe pendant deux jours pleins. Après une séance d’entraînement ce dimanche matin au Campus PSG, Marquinhos et ses coéquipiers ne reprendront que le mercredi à 17h00.

Une séance matinale est également prévue dans la foulée le jeudi à 11h00. Le prochain rendez-vous du PSG est prévu pour le vendredi à 20h45, au Parc des Princes, face à l’AS Monaco, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Un match important avant de basculer pleinement vers l’Europe et le choc contre les Blues. Un rendez-vous que Luis Enrique entend bien négocier avec le soutien de tout le peuple parisien.

Luis Enrique lance un message plein d’optimisme

En dépit des difficultés rencontrées par son équipe, Luis Enrique a lancé un message optimiste pour la suite de la saison. Dans des propos relayés par le journal Le Parisien, l’entraîneur espagnol a rappelé le contexte qui entoure le club de la capitale.

« Au PSG, la tranquillité n’existe pas. Ce n’est pas dans notre mentalité », a lancé le successeur de Christophe Galtier avant d’évoquer la dynamique qu’il espère pour les semaines à venir. « On a la possibilité de récupérer des joueurs, de nous améliorer, car en ce moment on est moins en confiance que d’habitude », a ajouté Luis Enrique, qui a tenu à mobiliser ses troupes à quelques jours du choc contre Chelsea.

« On va essayer de jouer avec tout notre cœur comme on l’a fait ces dernières années. Après qu’on marque ou pas, je ne sais pas ce qui arrivera, mais on va essayer d’être à notre niveau », a indiqué l’ancien entraîneur du FC Barcelone.

