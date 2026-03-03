Mercato FC Nantes : Kantari viré après la défaite à Lille ?

Le FC Nantes traverse une période de fortes difficultés. Battu sur le fil à Lille, dimanche, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, le club nantais voit le maintien direct s’éloigner dangereusement, avec sept points de retard sur le premier non relégable. Suffisant pour voir Ahmed Kantari être écarté par Waldemar Kita ? Explications.

Mercato FC Nantes : Waldemar Kita pas pressé de licencier Ahmed Kantari

Malgré la situation alarmante du FC Nantes Canaris, Waldemar Kita ne semble pas disposé à changer d’entraîneur. La défaite à Lille (0-1) a laissé des traces. En encaissant un but dans les ultimes secondes de la rencontre, dimanche après-midi, le FC Nantes a sans doute vu s’envoler ses derniers espoirs de maintien direct en Ligue 1.

À 7 points du premier non relégable, le FCN est désormais condamné à un quasi-exploit pour éviter la descente. Pourtant, contre toute attente, la direction nantaise aurait choisi la continuité. En effet, selon les informations des journalistes David Phelippeau et Emmanuel Merceron, aucune éviction ne serait à l’ordre du jour et Ahmed Kantari serait même maintenu jusqu’à la fin de la saison, quels que soient les résultats.

Une décision qui provoque un véritable séisme chez les supporters, déjà remontés contre la gouvernance des Kita. Alors que le SCO d’Angers se profile à la Beaujoire pour un match sous haute tension, les décideurs du FC Nantes font le pari de la stabilité dans la tempête. Un choix risqué, dans un contexte, où chaque point compte et où la menace d’une descente plane plus que jamais sur la Jonelière.

De son côté, Ahmed Kantari espère toujours pouvoir sauver le FC Nantes, mais désormais c’est par un éventuel barrage que passe l’unique espoir des Canaris d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Le miracle que serait le maintien en Ligue 1 n’existe plus, et la défaite face au LOSC a été le point final du maigre espoir né après le sursaut face au Havre (2-0).

