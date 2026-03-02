Scandale à l’OGC Nice : Un attaquant puni à tort ?

L’OGC Nice a chuté ce dimanche sur la pelouse du Paris FC (1-0). Mais ce revers est marqué par une vive polémique. Le club niçois soupçonne les officiels de sanctionner injustement l’un de ses attaquants.

L’OGC Nice dénonce un arbitrage incohérent

La colère ne faiblit pas à l’OGC Nice ! Au lendemain de sa défaite face au Paris FC, le club entraîné par Claude Puel a publié un communiqué cinglant. Il dénonce un arbitrage incohérent. Les Aiglons assument certes leurs insuffisances sportives. Mais ils s’insurgent aussi contre les « contradictions » prises par les officiels ces dernières semaines.

Lire aussi : OGC Nice : La grande annonce de Jonathan Clauss !

À voir

Ça chauffe à l’OM : Après Longoria, un autre départ réclamé

La direction de l’OGCN déplore ainsi un deux poids, deux mesures systématique. « Entre la J20 et la J24, des situations similaires ont été jugées de manière totalement différente », fustige le club. « Cette succession d’actions soulève des interrogations ». Un joueur en particulier cristallise d’ailleurs ces tensions.

Kaïl Boudache au cœur de la controverse

Maurice Cohen, vice-président délégué de l’OGC Nice soupçonne son attaquant Kaïl Boudache d’être victime d’une injustice de la part des officiels. Ceux-ci transformeraient parfois des fautes réelles sur l’attaquant algérien en sanctions pour simulation.

Le dirigeant remet même en cause l’intégrité de la compétition en s’appuyant sur des données. « L’accumulation de décisions contradictoires (…) porte atteinte à la crédibilité de la compétition ». Maurice Cohen appelle à la « constance » afin de restaurer une confiance sérieusement ébranlée entre les acteurs du terrain et le corps arbitral.

Lire la suite sur l’OGC Nice :

Lire aussi : Mercato OGC Nice : Un départ en vue après la qualification !

Mercato OGC Nice : Claude Puel acte un premier coup de balai

À voir

PSG : Une grande nouvelle tombe pour la réception de Chelsea

Vente OGC Nice : Des investisseurs saoudiens approchent !