OM : Premier gros coup dur pour Habib Beye à Marseille ?

Malgré le succès précieux contre l’OL, l’OM pourrait subir un gros coup dur. Habib Beye, l’entraîneur marseillais, n’a pas annoncé une bonne nouvelle en conférence de presse d’après-match. Explications.

OM : Quinten Timber s’est blessé contre l’OL

Pour la première de Habib Beye au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a signé une victoire spectaculaire (3-2) face à Olympique Lyonnais, dimanche soir, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Cependant, ce succès a été terni par la blessure de Quinten Timber.

Titulaire dans l’entrejeu, le milieu de terrain néerlandais a été contraint de céder sa place à la pause. En conférence de presse, Habib Beye a expliqué que ce remplacement était strictement médical : Timber s’est démis l’épaule en première période.

« Quinten (Timber), ce n’est pas du coaching, il s’est démis l’épaule. On lui a remis, mais la douleur était importante. C’est l’épaule, quand ça bouge, ça peut faire très mal très vite, donc on verra », a déclaré l’ancien coach du Stade Rennais.

Réduite à la mi-temps, la blessure s’est toutefois révélée trop douloureuse pour lui permettre de reprendre. Le staff a donc préféré ne prendre aucun risque. Ce qui suscite forcément l’inquiétude autour de l’état de santé du joueur de 24 ans, lui qui s’est rapidement imposé au sein de l’effectif de l’OM depuis son arrivée cet hiver en provenance de Feyenoord.

À ce stade, aucun pronostic précis n’a été communiqué quant à une éventuelle absence prolongée. Pour l’instant, l’Olympique de Marseille n’a pas annoncé officiellement d’indisponibilité ou de calendrier de retour pour Timber, mais les supporters et le staff suivent de près l’évolution. Le numéro 27 marseillais doit passer des examens et son absence pourrait peser lourd sur la fin de saison du club de la Canebière.

