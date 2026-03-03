Stade Rennais : Premier gros coup dur pour Franck Haise !

Le Stade Rennais doit faire face а un coup dur dans cette dernière ligne droite de la saison. Franck Haise, l’entraîneur du club breton, va devoir composer sans l’un de ses cadres.

Stade Rennais : Opération inévitable pour Jérémy Jacquet

Alors que l’équipe lutte pour ses objectifs européens, le staff technique du Stade Rennais devrait désormais composer sans Jérémy Jacquet. Touché lors de la défaite 3-1 face au RC Lens le 7 février dernier, le défenseur central de 20 ans a été victime d’une luxation sérieuse de l’épaule gauche.

Une blessure initialement prise en charge de manière conservatrice, avec l’espoir d’éviter une intervention chirurgicale. Plusieurs semaines plus tard, la tendance s’est inversée. Jérémy Jacquet espérait éviter le pire grâce à un protocole médical adapté. Mais les derniers examens ont rebattu les cartes, laissant planer le doute sur son retour avant l’été.

Saison terminée pour Jérémy Jacquet ?

En effet, selon les informations du journal Ouest-France, les douleurs persistantes ressenties par Jérémy Jacquet n’ont pas diminué malgré les soins intensifs et le travail spécifique en salle. Les tests réalisés pour évaluer la stabilité et la résistance de l’articulation n’auraient pas donné les résultats espérés. Dans ces conditions, l’option chirurgicale est désormais considérée comme inévitable.

Une décision difficile pour l’international espoir français comme pour le Stade Rennais, qui espérait encore pouvoir compter sur le jeune défenseur central d’ici la fin de saison. Cette opération devrait entraîner plusieurs semaines d’indisponibilité et compromet fortement les chances de revoir Jérémy Jacquet sur les terrains d’ici la fin de la saison.

L’un des éléments notables de ce dossier concerne l’attitude de Liverpool. Le club anglais a déjà conclu un accord officiel pour le transfert du natif de Bondy cet été. Toutefois, les Reds ont laissé la décision finale entre les mains du joueur et du staff médical rennais. Toujours selon le quotidien régional, le staff médical de Liverpool est resté en contact permanent avec son homologue breton, mais sans interférer dans le choix thérapeutique.

Une posture mesurée, alors que Jacquet deviendra officiellement un joueur d’Anfield le 1er juillet prochain. Ce transfert, dont le montant global dépasserait les 70 millions d’euros, constituerait un record historique pour le Stade Rennais. Franck Haise devra donc terminer la saison sans l’un de ses éléments défensifs les plus prometteurs.

